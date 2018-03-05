Сбербанк запустил социальный сервис для потерявшихся детей

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сбербанк запустил социальный сервис для детей, в рамках которого любой потерявшийся ребенок сможет обратиться в отделение банка, где останется в безопасности, пока сотрудники банка оповещают соответствующие органы о потерявшемся, говорится в сообщении банка.

"Сбербанк запустил новый социальный сервис для детей "Островок безопасности". Проект рассматривает любой офис Сбербанка как еще одно место, помимо полицейского участка, куда может прийти каждый ребёнок, если он потеряется", — говорится в сообщении.

Как отмечает банк, "Островки безопасности" от Сбербанка гарантируют, что любой потерявшийся ребенок, обратившийся за помощью в отделение банка, будет находиться в безопасном месте под присмотром сотрудника банка. Также сотрудники банка свяжутся со скорой помощью и полицией, чтобы сообщить о потерявшемся.