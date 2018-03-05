Путин призвал бороться с нетерпимостью и ксенофобией

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Нужно защитить людей, прежде всего молодых, от тех, кто пытается заразить общество нетерпимостью и национализмом, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ.

"Также эффективно должна строиться вся система по противодействию экстремизму. На недавней коллегии МВД России отмечал, что число подобных преступлений в последнее время, к сожалению, выросло. Нужно защитить людей, молодых людей, прежде всего, от тех, кто пытается заразить общество агрессией и нетерпимостью, ксенофобией и национализмом", — сказал Путин.