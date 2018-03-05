Ингушетия возглавила рейтинг регионов с растущей коррупцией

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Брянская область стали регионами с самыми большими темпами роста коррупции, сообщается в информационном бюллетене Национального антикоррупционного комитета.

"Тенденции увеличения выявленных преступлений рассматриваемой категории в значительной степени характерны для республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской республики, Брянской области", — говорится в бюллетене.

При этом количество коррупционных преступлений в Ингушетии, по данным комитета, выросло почти в два раза — на 94,7%. В КЧР и Брянской области число таких нарушений, согласно бюллетеню, увеличилось почти наполовину — на 45,1% и 45,6% соответственно.

В материале уточняется, что число коррупционных преступлений увеличилось также республике Северная Осетия — Алания и в Ямало-Немецком автономном округе.