Сумма взяток в России за год выросла почти в три раза до 7 млрд рублей

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Общая сумма выявленных в 2017 году взяток в РФ достигает почти 7 миллиардов рублей, что почти в три раза больше суммы, зафиксированной годом ранее, сообщается в информационном бюллетене Национального антикоррупционного комитета.

"Суммы установленных взяток значительно выросли. Так, общая сумма полученных взяток по всем зарегистрированным преступлениям по статье 290 УК РФ (получение взятки) составила 6,7 миллиарда рублей", — говорится в бюллетене.

В 2016 году, по данным комитета, общая сумма взяток по этой статье составляла 2,3 миллиарда рублей, что почти в три раза меньше по сравнению с 2017 годом.