Число коррупционных преступлений в России снизилось на 10% за год

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Количество преступлений коррупционной направленности в 2017 году снизилось почти на 10% по сравнению с 2016 годом, говорится в информационном бюллетене Национального антикоррупционного комитета.

Сообщается, что всего в 2017 году в России было зафиксировано более 2 миллионов преступлений.

"Из них 29 634 (1,4%) составили преступления коррупционной направленности, что на 3290 (10%) преступлений меньше, чем в 2016 году (32924)", — отмечается в бюллетене.

По данным антикоррупционного комитета, в 48 регионах РФ наблюдается снижение числа коррупционных преступлений, однако в 33 регионах количество подобных нарушений увеличивается. Наиболее активно, по данным комитета, число зафиксированных коррупционных преступлений снижается в Костромской, Тверской и Кемеровской областях.