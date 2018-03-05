Прием заявок на второй конкурс президентских грантов начнется 16 июля

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Прием заявок на второй в 2018 году конкурс Фонда президентских грантов стартует 16 июля и продлится до 10 сентября, результаты будут объявлены 1 ноября, сообщил в понедельник генеральный директор Фонда Илья Чукалин на семинаре для НКО в Москве.

Фонд президентских грантов в 2018 году проведет два конкурса среди некоммерческих неправительственных организаций, прием заявок на участие в первом конкурсе стартует 20 февраля и продлится до 26 марта, результаты планируется объявить 1 июня.

"Второй конкурс: форма заявки и требования не изменятся, поэтому заявку даже на второй конкурс можно начинать разрабатывать сейчас или после окончания (первого) конкурса. Конкурс стартует 16 июля, и прием заявок завершится 10 сентября; соответственно 1 ноября будут объявлены результаты, и 1 же ноября можно будет начать реализацию проекта в рамках уже второго конкурса. Средства — первый транш — поступят уже после заключения договора, в ноябре", — сказал Чукалин.

Согласно распоряжению президента РФ, Фонду президентских грантов поручено провести в 2018 году два конкурса, в рамках которых распределить среди некоммерческих неправительственных организаций страны 8 миллиардов рублей на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.