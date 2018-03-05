Губернатор Севастополя попросил прокурора не лезть в его дом

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что сотрудники городской прокуратуры, не имея на то законных оснований, пытались осмотреть арендуемый им дом.

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3.3% Запретом занимать руководящие должности

22.4% Разве что высшая мера поможет

23.5% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

По словам губернатора, основанием для проверки надзорного ведомства стало заявление одного из жителей города.

"Сам я арендую дом. Вчера у меня прокурор решил этот дом осмотреть. Он у меня указан в декларации. Но наверное, у нас прокуратура в последнее время стала адресным бюро, которое по заявлению жителей из определенного села, видимо, жаждет его смотреть — спальни, комнаты, все остальное", — сказал Овсянников в понедельник на аппаратном совещании в правительстве города.

По его мнению, осмотр помещения возможен в случае совершения преступления.

"Требовать его у арендодателя, который мне сдает дом, это незаконно <…> Не лезьте в чужой дом, уважаемый Шевченко (прокурор города. — Прим. ред.) и компания, а разбирайтесь с законами", — посоветовал губернатор.

Комментарием прокуратуры РИА Новости пока не располагает.