Губернатор Севастополя попросил прокурора не лезть в его дом

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что сотрудники городской прокуратуры, не имея на то законных оснований, пытались осмотреть арендуемый им дом.
18.6%Большими реальными сроками
32.2%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.3%Запретом занимать руководящие должности
22.4%Разве что высшая мера поможет
23.5%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
"Сам я арендую дом. Вчера у меня прокурор решил этот дом осмотреть. Он у меня указан в декларации. Но наверное, у нас прокуратура в последнее время стала адресным бюро, которое по заявлению жителей из определенного села, видимо, жаждет его смотреть — спальни, комнаты, все остальное", — сказал Овсянников в понедельник на аппаратном совещании в правительстве города.
По его мнению, осмотр помещения возможен в случае совершения преступления.
"Требовать его у арендодателя, который мне сдает дом, это незаконно <…> Не лезьте в чужой дом, уважаемый Шевченко (прокурор города. — Прим. ред.) и компания, а разбирайтесь с законами", — посоветовал губернатор.
Комментарием прокуратуры РИА Новости пока не располагает.