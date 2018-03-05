Таможенники рассказали о ситуации с пропуском фур на границе с Украиной

БРЯНСК, 5 мар – РИА Новости. Очередь из грузовых автомобилей на многостороннем автомобильном пункте пропуска Троебортное, расположенном на трассе М-3 "Москва-Киев", из-за сильного снегопада увеличилась к понедельнику до 270 машин, сообщает Брянска таможня.

"На многостороннем автомобильном пункте пропуска Троебортное Брянской таможни, расположенном на трассе М-3 "Москва-Киев", наблюдается скопление транспортных средств на выезд из России. Сегодня перед пунктом пропуска Троебортное на выезд из России находится 270 грузовых автомобилей", — говорится в сообщении.

Скопление машин связано с обильным снегопадом, выпавшим в прошедшие выходные. Со стороны Украины в воскресенье было введено ограничение движения большегрузного транспорта через пункт пропуска Бачевск.

Отмечается, что в субботу вечером украинская сторона приостановила движение грузового автотранспорта на территорию Украины. В воскресенье движение автотранспорта было открыто ненадолго, что позволило брянским таможенникам оформить 129 грузовых и 183 легковых автомобилей на въезд в Россию. На выезд из России оформлено 138 грузовиков и 158 легковых автомобилей, сообщает ведомство.

Брянская таможня рекомендует перевозчикам, въезжающим в Россию с территории Украины, во избежание очередей на таможенной границе Евразийского экономического союза, пересекать таможенную границу ЕАЭС в многостороннем автомобильном пункте пропуска МАПП Погар или МАПП Новые Юрковичи, где в настоящее время ситуация стабильная.

Информация о загруженности пунктов пропуска ежедневно публикуется на сайте Центрального таможенного управления, напоминает ведомство.