Политолог рассказал, как россияне ассоциируют стабильность с Путиным

Митинг За сильную Россию! в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Архивное фото

Митинг За сильную Россию! в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Архивное фото

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российское общество сохраняет запрос на стабильность, сформированный в середине девяностых, и большая часть населения страны ассоциирует стабильность с фигурой действующего президента Владимира Путина, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Запрос на стабильность, который сложился у граждан, он олицетворяется в первую очередь Путиным: больше него о стабильности никто не говорит", — заявил Чеснаков на пресс-конференции "Социально-политическая стабильность в России 2018-2024: факторы, возможности и риски" в понедельник.

"Феномен путинский стабильности был заложен еще в середине девяностых, когда появился запрос общества на стабильность", — пояснил политолог, презентуя результаты своего исследования.

Он уточнил, что социологи начали фиксировать подобный запрос в российском обществе начиная примерно с 1994 года. По его словам, ощущение кризиса после распада СССР усиливали последующие события, в том числе в Чечне.

"Сейчас стабильность сохраняется как базовая ценность", — отметил Чеснаков.

Эксперт подчеркнул, что в понимании россиян стабильность на данный момент больше связана со страхом потерять то, что они имеют, чем с желанием что-либо приобретать.

Политолог также сообщил, что индекс социально-политической стабильности в РФ, показывающий отношение экспертов к событиям прошедшей недели, колеблется в пределах нормы — "где-то от 90 до 110".

Чеснаков пояснил, что показатель рассчитывается по результатам опроса экспертов социально-политической сферы. По его словам, респонденты в баллах оценивают позитивный или негативный эффект событий прошедшей недели. Нормой является показатель в 100 баллов по шкале стабильности, уточнил директор Центра политической конъюнктуры.