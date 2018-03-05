Политолог рассказал, как россияне ассоциируют стабильность с Путиным

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российское общество сохраняет запрос на стабильность, сформированный в середине девяностых, и большая часть населения страны ассоциирует стабильность с фигурой действующего президента Владимира Путина, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Феномен путинский стабильности был заложен еще в середине девяностых, когда появился запрос общества на стабильность", — пояснил политолог, презентуя результаты своего исследования.
"Сейчас стабильность сохраняется как базовая ценность", — отметил Чеснаков.
Эксперт подчеркнул, что в понимании россиян стабильность на данный момент больше связана со страхом потерять то, что они имеют, чем с желанием что-либо приобретать.
Чеснаков пояснил, что показатель рассчитывается по результатам опроса экспертов социально-политической сферы. По его словам, респонденты в баллах оценивают позитивный или негативный эффект событий прошедшей недели. Нормой является показатель в 100 баллов по шкале стабильности, уточнил директор Центра политической конъюнктуры.