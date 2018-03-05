МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР Владимир Жириновский, Ярослав Нилов и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект об изменении с 2019 года соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания, используемого в законе о продовольственной корзине, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроект подготовлен в целях реализации послания президента РФ Федеральному собранию РФ 1 марта 2018 года, в котором главным приоритетом и ключевым фактором развития страны названо повышение качества жизни и благосостояния граждан, а одной из главных задач — снижение уровня бедности в два раза за шесть лет", — поясняют разработчики.

В целях повышения величины прожиточного минимума в РФ документом предлагается изменить соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания в законе "О потребительской корзине в целом по РФ". По действующему закону это соотношение и для непродовольственных товаров, и для услуг составляет 50% от стоимости продуктов питания. Законопроектом предлагается с 1 января 2019 года увеличить это соотношение до 100% как для непродовольственных товаров, так и для услуг.

"Необходимость увеличения расходов на непродовольственные товары и услуги обусловлено значительным ростом цен на лекарства, услуги ЖКХ, платную медицину и образование. Принятие законопроекта приведет к увеличению на треть величины прожиточного минимума, что улучшит положение граждан, получающих заработную плату на уровне МРОТ, а также малообеспеченных пенсионеров и инвалидов, что обеспечит сбережение народа нашей страны", — отмечают авторы законодательной инициативы.

"Сокращать бедность следует не продлением срока действия существующей потребительской корзины и регулированием инфляции, а обеспечением достойного уровня жизни российских граждан, повышением потребительского спроса как основы для роста и развития экономики России", — также полагают они.