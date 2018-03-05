Флористы рассказали, какие цветы дарить женщинам на 8 марта

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В преддверии Международного женского дня российские женщины готовятся принимать поздравления от семьи и коллег, а мужчины рассматривают различные варианты подарков для женской половины своего окружения. О том, какие цветы преподнести женщинам Восьмого марта и как этот подарок лучше оформить, РИА Новости накануне праздника рассказали столичные флористы.
Яркие цвета и экзотические виды
"Безусловно, стандартно тюльпаны. Очень модные в последнее время ранункулюс и анемон — это сезонные цветы, они доступны как раз зимой и весной. Также всегда в тренде орхидеи и пионы. И в последнее время очень много людей, в особенности мужчин, отдают предпочтение сухоцветам: это может быть хлопок, лаванда, декоративные колосья и злаки", — сказала Аршакуни.
По ее словам, предпочтение стоит отдать светлым и ярким цветовым сочетаниям: букеты светло-розовых, пудровых и персиковых оттенков лучше адресовать юным представительницам женского пола. Женщинам более зрелого возраста понравятся яркие композиции: в классике неизменно остаются все оттенки красного — алый, бордовый и коралловый.
"Цвет и тип бутона не зависит от знака зодиака получателя, относительно примет такая же ситуация. К примеру, желтые, оранжевые тона сейчас предпочитают дарить всегда и независимо от события. Эти цвета служат выбором и молодоженов на свадьбе, и, конечно же, выбором на весенний праздник: они ознаменовывают хорошее настроение и жизнерадостность. Это определенно не к разлуке", — пояснила Пашкова.
Оригинальная подача и натуральность
По мнению Аршакури, покупая цветы по случаю предстоящего праздника, нельзя ограничиваться "формальным букетиком", стоит обратить внимание на модную в этом сезоне подачу подарка — цветочное письмо.
В свою очередь, Пашкова советует обратить внимание и на более традиционные формы композиций: цветочные ящики и коробки. Эксперт также отмечает сохранение тренда на натуральность цветочной упаковки.
"Уже несколько лет подряд и в букетах и декоре делается упор на эко, естественность: это отсутствие упаковки с применением цветной ленты или это крафтовая обертка", — рассказала она.
Эксперт также рекомендует учитывать и стойкость подаренного букета: дольше всех смогут радовать свежестью эустома и ранункулюс. Искусственно окрашенные же цветы простоят в вазе гораздо меньше и быстро завянут, заключила Пашкова.