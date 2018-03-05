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Общество

Флористы рассказали, какие цветы дарить женщинам на 8 марта

11:0405.03.2018
(обновлено: 11:10 05.03.2018)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПраздничный букет в день 8 марта. Архивное фотоПраздничный букет в день 8 марта. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В преддверии Международного женского дня российские женщины готовятся принимать поздравления от семьи и коллег, а мужчины рассматривают различные варианты подарков для женской половины своего окружения. О том, какие цветы преподнести женщинам Восьмого марта и как этот подарок лучше оформить, РИА Новости накануне праздника рассказали столичные флористы.

Яркие цвета и экзотические виды

Цветы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Эксперты рассказали, как сохранить подаренные на 8 марта цветы
Руководитель цветочной мастерской Александра Аршакуни советует россиянам делать выбор в пользу сезонных цветов с различными декоративными включениями.

"Безусловно, стандартно тюльпаны. Очень модные в последнее время ранункулюс и анемон — это сезонные цветы, они доступны как раз зимой и весной. Также всегда в тренде орхидеи и пионы. И в последнее время очень много людей, в особенности мужчин, отдают предпочтение сухоцветам: это может быть хлопок, лаванда, декоративные колосья и злаки", — сказала Аршакуни.

По ее словам, предпочтение стоит отдать светлым и ярким цветовым сочетаниям: букеты светло-розовых, пудровых и персиковых оттенков лучше адресовать юным представительницам женского пола. Женщинам более зрелого возраста понравятся яркие композиции: в классике неизменно остаются все оттенки красного — алый, бордовый и коралловый.

Девушка наносит духи на запястье. Архивное фото
© Depositphotos / belchonock
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При этом, по мнению руководителя мастерской флористики и декора Ольги Пашковой, при выборе цветов не стоит руководствоваться сложившимися в обществе стереотипами и народными приметами. Так, не рекомендуется связывать знак зодиака с тем или иным видом цветов: следует выбрать букет исходя из личных предпочтений получателя.

"Цвет и тип бутона не зависит от знака зодиака получателя, относительно примет такая же ситуация. К примеру, желтые, оранжевые тона сейчас предпочитают дарить всегда и независимо от события. Эти цвета служат выбором и молодоженов на свадьбе, и, конечно же, выбором на весенний праздник: они ознаменовывают хорошее настроение и жизнерадостность. Это определенно не к разлуке", — пояснила Пашкова.

Оригинальная подача и натуральность

По мнению Аршакури, покупая цветы по случаю предстоящего праздника, нельзя ограничиваться "формальным букетиком", стоит обратить внимание на модную в этом сезоне подачу подарка — цветочное письмо.

Отец с сыном. Архивное фото
© Depositphotos / info.zonecreative.it
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"Люди хотят что-то необычно: есть в этом году такой вариант, как цветочное письмо — это коробочка в форме почтового письма, внутри которого располагаются цветы. В большинстве случаев люди уже устали от стандартных, банальных "девять тюльпанов в упаковке", и им хочется дарить что-то такое, чтобы не просто цветок, а чтобы этот цветок удивил", — отметила она.

В свою очередь, Пашкова советует обратить внимание и на более традиционные формы композиций: цветочные ящики и коробки. Эксперт также отмечает сохранение тренда на натуральность цветочной упаковки.

"Уже несколько лет подряд и в букетах и декоре делается упор на эко, естественность: это отсутствие упаковки с применением цветной ленты или это крафтовая обертка", — рассказала она.

Эксперт также рекомендует учитывать и стойкость подаренного букета: дольше всех смогут радовать свежестью эустома и ранункулюс. Искусственно окрашенные же цветы простоят в вазе гораздо меньше и быстро завянут, заключила Пашкова.

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