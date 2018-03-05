DJ Smash выписали из больницы после избиения в Перми

ПЕРМЬ, 5 мар — РИА Новости. Музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) выписали из московской клиники, куда он был госпитализирован после избиения в баре в Перми.

Драка с участием DJ Smash произошла 10 февраля. Как сообщал адвокат музыканта, Ширман во время процедуры опознания указал на экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича как на людей, причинивших ему увечья. Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК России "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", но после допроса участников и свидетелей драки дело было переквалифицировано на более тяжкое.

"Сегодня меня выписали из больницы. Уголовное дело в разгаре, развязка — скоро", — написал музыкант в Instagram.

DJ Smash также поблагодарил врачей за то, что они помогли ему "не терять оптимизма", и пообещал рассказать о ходе расследования.

История с избиением диджея получила резонанс после того, как рэпер Тимати опубликовал в Instagram видеозапись со своим другом DJ Smash со сломанной челюстью, чтобы, как он написал, "в Москве обратили внимание" на поведение подозреваемого в драке Телепнева. Экс-депутат ранее отрицал свою причастность к избиению. Региональное отделение "Единой России" заявило о приостановлении членства Телепнева в партии в связи с расследованием уголовного дела.