В Подмосковье 38 человек за неделю попали в больницы с обморожениями

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Московской области за неделю 38 человек госпитализированы из-за обморожений, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

"За неделю, с 25 февраля по 5 марта, в Московскую областную станцию скорой медицинской помощи обратились 44 человека с обморожением разной степени, среди них один ребёнок. Всего в медучреждения региона было госпитализировано 38 человек", — сказал Марков, которого цитирует пресс-служба министерства.

По его словам, служба скорой медицинской помощи Подмосковья работает в усиленном режиме в связи с сильным снегопадом и усилением холодов в регионе. Медицинские специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь в случае обращения жителей с травмами.

В воскресенье сообщалось, что тело замерзшего 16-летнего подростка нашли в лесу в Подмосковье, видимых признаков насильственной смерти нет, вероятной причиной его гибели стало обморожение.