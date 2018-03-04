В Подмосковье проводят проверку после обнаружения тела подростка в лесу

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения тела подростка в лесу в Подмосковье без признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 16-летнего подростка в лесном массиве без видимых признаков насильственной смерти. Вероятная причина смерти — обморожение, однако только после получения результатов судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в субботу четверо московских школьников отмечали день рождения в лесу недалеко от деревни Нагорное Мытищинского района Подмосковья. Спустя какое-то время двое из подростков ушли, двое остались. Как сообщается, позднее им обоим стало плохо, парень потерял сознание, а девушка пошла искать подмогу. Когда тело подростка было обнаружено, он уже был мертв, уточняет СК.