"Подруга, тебе чего?" На Сахалине наглая норка выпросила у рыбаков их улов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Рыбаки на Сахалине сняли на видео норку, которая пришла к ним за едой.
Животное бесстрашно подбежало к мужчинам и попыталось залезть в ведро с уловом, однако оно было закрыто.
"Ты, деловая колбаса, давай тебе открою. Все, выбирай любую", — в итоге сказал один из рыбаков и снял крышку, после чего норка схватила рыбу.
"А спасибо?", — поинтересовался мужчина у убегающего зверька.
В начале года в интернете прославился песец, который долго выпрашивал у рыбака еду, а затем вернулся к нему с подругой-лисой.
Обнаглевшая сахалинская норка!😂😂😂😂 pic.twitter.com/W0sxvvcjJT— Игорь (@bmxPIuvw13MxTQo) 2 марта 2018 г.