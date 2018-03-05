"Подруга, тебе чего?" На Сахалине наглая норка выпросила у рыбаков их улов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Рыбаки на Сахалине сняли на видео норку, которая пришла к ним за едой.

Животное бесстрашно подбежало к мужчинам и попыталось залезть в ведро с уловом, однако оно было закрыто.

"Ты, деловая колбаса, давай тебе открою. Все, выбирай любую", — в итоге сказал один из рыбаков и снял крышку, после чего норка схватила рыбу.

"А спасибо?", — поинтересовался мужчина у убегающего зверька.

В начале года в интернете прославился песец, который долго выпрашивал у рыбака еду, а затем вернулся к нему с подругой-лисой.