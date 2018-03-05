В Москве в выходные выпало около 40% месячной нормы осадков

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Порядка 40% месячной нормы осадков принес снегопад, обрушившийся на Москву в выходные, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"В целом этот снегопад принес в Москву порядка 40% месячной нормы осадков", — уточнил РИА Новости специалист "Фобос" в понедельник.

По данным собеседника агентства, только за минувшую ночь в Москве выпало 2 миллиметра осадков. Самые же сильные снегопады, по данным погодного центра, в ночь на понедельник пришлись на север и северо-запад Московской области, в частности, в Волоколамске выпало от 4 до 5 миллиметров осадков.

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