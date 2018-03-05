Милонов предложил создать ведомство по продвижению российских брендов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву создать в России Федеральное агентство по продвижению российских брендов и общественно-культурных явлений на зарубежную аудиторию, следует из письма парламентария, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Политик в своем письме Медведеву напоминает, что через несколько месяцев в России стартует крупнейшее международное спортивное событие — чемпионат мира по футболу. При этом самый эффективный способ продемонстрировать гостеприимность страны, культурное и духовное богатство, считает он, — это "показать достижения России в разных сферах, рассказать о победах и успехе последних лет".

"Иностранные гости должны увезти из России не только матрешки и икру, но и желание вернуться в наши края добрыми друзьями и потенциальными инвесторами, без боязни и страха готовыми вкладывать деньги в нашу экономику", — отмечает Милонов.

"Целесообразным шагом в данном направлении, учитывая близость чемпионата, стало бы учреждение в нашей стране специального долгосрочного органа на правах федерального агентства, который бы взял на себя задачи по продвижению российских брендов, отечественных региональных производств и общественно-культурных явлений на иностранную аудиторию", — отмечает Милонов в письме.

Парламентарий полагает, что деятельность данного органа даже после завершения международных футбольных соревнований "может благотворно сказаться на продвижении авторитета нашей страны на внешнеполитической арене, а также стать успешным инструментом "умной силы", которая станет мощным оружием против антироссийской русофобской политики в ряде стран Запада".

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.