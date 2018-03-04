В Москве за сутки выпало 16 сантиметров снега

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Москве за 22 часа выпало 16 сантиметров снега, сообщил в воскресенье журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мы в ближайшие 12 часов ожидаем еще сантиметров пять, то есть всего выпадет более 20 сантиметров снега", — сказал Бирюков.

Он также заявил, что службы городского хозяйства справились со снегопадом.

"На улицах города не было заторов автомобильного транспорта, тротуары были почищены. За прошедшие сутки вывезено более 1 миллиона кубометров снега", — добавил Бирюков.

По его данным, на улицах Москвы в круглосуточном режиме работает порядка 11 тысяч единиц техники на уборке и вывозе снега, около 30 тысяч рабочих ручной уборки.

Бирюков уточнил, что работы по уборке Москвы от снега продлятся до субботы. "Если снега дополнительно не выпадет", — заметил заммэра.

Он сообщил, что по прогнозу синоптиков, 7-8 марта ожидается очередной снегопад.

"Заряд снега будет достаточно большой, достаточно интенсивный. Мы считаем, что 7, 8 и 9 марта будет снега сантиметров 7-10. Но прогноз это пока предварительный", — подчеркнул Бирюков.

Он попросил автомобилистов с пониманием относиться к проходам снегоуборочной техники в сопровождении машин ГИБДД, а также соблюдать правила парковки.