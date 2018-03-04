Очевидцы засняли огненный метеор в небе над Екатеринбургом

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В сети появилось видео появившегося в небе над Екатеринбургом яркого метеора.

Как рассказал U24.ru инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев, синяя вспышка свидетельствует о том, что небесное тело летело с высокой скоростью.

По его словам, в данном случае яркость вспышки сравнима с полной Луной, поэтому метеор можно назвать суперболидом.

"Такое явление в одной местности наблюдается раз в год, оно достаточно редкое", — отметил Санакоев.