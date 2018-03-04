В Москве более двух тысяч сотрудников метро устраняют последствия непогоды

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Более двух тысяч сотрудников Московского метрополитена устраняют последствия непогоды в городе, сообщается в Telegram-канале столичного метро.

"Службы Московского метрополитена работают в усиленном режиме в условиях сильного снегопада. Более двух тысяч человек устраняют последствия непогоды. Для удобства пассажиров они очищают от снега прилегающие к вестибюлям территории метро", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, обрушившийся на Москву снегопад пойдет на убыть лишь к утру понедельника и может стать самым мощным для 4 марта за последние 68 лет.