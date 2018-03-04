Врачи рассказали о состоянии актера Валерия Гаркалина

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Актер Валерий Гаркалин все еще находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского в воскресенье.

"Состояние тяжелое, так же в реанимации", — сказала собеседница агентства.

Народный артист России находится в НИИ имени Склифосовского с воспалением легких. Ранее СМИ сообщали, что Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", в котором он должен был сыграть главную роль.

Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".