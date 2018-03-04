В московских аэропортах из-за непогоды задержали и отменили более 50 рейсов

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Число задержанных и отмененных из-за погодных условий авиарейсов в столичных аэропортах достигло 53, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По данным на 9.23 мск, во Внуково 3 рейса задержаны, 2 отменены, в Домодедово 8 рейсов задержаны, 15 отменены, в Шереметьево 25 рейсов задержаны.

Данных по аэропорту Жуковский нет.

Как сообщалось ранее со ссылкой на синоптиков, обрушившийся на Москву снегопад пойдет на убыть лишь к утру понедельника и может стать самым мощным для 4 марта за последние 68 лет.

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