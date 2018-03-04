Снегопад в Москве 4 марта может стать мощнейшим за 68 лет

Автомобили во дворе на Фрунзенской набережной в Москве. архивное фото

Автомобили во дворе на Фрунзенской набережной в Москве. архивное фото

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Снегопад, обрушившийся на Москву 4 марта, может стать самым мощным за последние 68 лет для этого дня, сообщил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее он рассказал, что в столице 4 марта ожидается пасмурная погода со снегопадом и морозом до минус 9 градусов. По его прогнозам, в российской столице может выпасть около трети месячной нормы осадков, а прирост снега составит 10 сантиметров.

"Возможно, что снегопад станет одним из самых мощных для 4 марта за последние 68 лет", — сказал Тишковец.

По словам специалиста, снегопад продолжится почти сутки. "Снегопад пойдет на убыль лишь в утренние часы понедельника", — сказал он.

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