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Общество

"В России очень хорошо": как студент из Тринидада осуществил свои мечты

08:3104.03.2018
(обновлено: 08:37 04.03.2018)
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© Фото из личного архива Шона АбердинаСтудент из Тринидада и Тобаго Шон АбердинСтудент из Тринидада и Тобаго Шон Абердин
© Фото из личного архива Шона Абердина

СОЧИ, 4 мар — РИА Новости. Шон Абердин приехал на учебу в Россию из Тринидада и Тобаго вопреки страхам и стереотипам. Здесь он открыл для себя зимние виды спорта, а сейчас мечтает посетить матчи чемпионата мира по футболу и убежден, что в России очень хорошо.

В Россию за новым опытом

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Шон Абердин приехал в Россию из Тринидада и Тобаго — островного государства в Карибском море. До этого 25-летний парень получил диплом бакалавра в сфере управления спортом и поработал руководителем детской футбольной академии. После этого Шон понял, что пришло время дальше профессионально развиваться и расти. В поисках дополнительных учебных программ наткнулся на курс "Мастер спортивного администрирования" Российского международного олимпийского университета (РМОУ) в Сочи, который ему понравился. И решил поехать в Россию.

"Все мои родные и близкие были немного в шоке, потому что у нас принято ехать учиться либо в Америку, либо в Англию. И все думали, что в России очень холодно и плохо. Все, что можно услышать в наших новостях, это политические репортажи о противостоянии между США и Россией, в которых преимущественно показана американская точка зрения", — поделился впечатлениями студент.

Однако это не испугало Шона и не изменило его решения. Для молодого человека это стало своеобразным вызовом — приехать в Россию за новым опытом.

"Я понимал, что в новостях не всегда говорят правду. Поэтому мне не было страшно. Наоборот, я был очень воодушевлен, так как из уроков истории знал, что Россия — многонациональная страна с богатой историей и культурой, и мне было очень интересно сюда приехать. К тому же я всегда жил в западной стране, и мне хотелось узнать, как живут люди в другой части света", — рассуждает Шон.

© Фото из личного архива Шона АбердинаСтудент из Тринидада и Тобаго Шон Абердин
© Фото из личного архива Шона Абердина
Студент из Тринидада и Тобаго Шон Абердин

Земляки завидовали

Путь из дома до России для Шона оказался непростым. Девять часов полета до Лондона, четыре часа до Стамбула, еще два часа до Сочи. После этого Шон впервые ступил на русскую землю. Никаких ожиданий от новой страны у студента не было. Просто, вспоминает он, все было в новинку и все сразу понравилось.

"Я был в Москве, на открытии стадиона "Лужники" после реконструкции, смотрел товарищеский матч Аргентины с Россией. И все мои земляки мне завидовали, потому что я увидел, как играет Лионель Месси, увидел новый стадион, на котором пройдут игры чемпионата мира по футболу. Поэтому я ни капли не жалею, что приехал в Россию", — рассказывает Шон.

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© Фото : из личного архива Жоффре Сарран
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Расходы на обучение и проживание в сочинском университете Шону покрыл грант, который он получил. Стипендии хватает даже на карманные расходы, признается он, так что работать по ночам, как принято у студентов, не приходится.

Шон рассказывает, что его программа — "мастер спортивного администрирования" — достаточно интенсивная, практически каждую неделю студенты изучают новые темы, появляются новые преподаватели, задания, презентации, экзамены. Он признается, что учиться сложно, но при этом полезно, потому что программа учит тайм-менеджменту, работе в сжатые сроки и распределению собственных сил. Благодаря этому, рассказывает Шон, у него есть время для прогулок по курорту с друзьями, которых в России у него появилось очень много.

"У нас очень многонациональная группа, учатся студенты из 15 стран мира. У меня много друзей, я не чувствую себя здесь одиноким. В силу своей профессиональной деятельности я должен уметь общаться с разными людьми. Здесь у меня есть такая возможность. Это здорово, потому что это позволяет еще лучше понять, насколько обширна и многообразна Россия", — рассказывает он.

© Фото из личного архива Шона АбердинаСтудент из Тринидада и Тобаго Шон Абердин
© Фото из личного архива Шона Абердина
Студент из Тринидада и Тобаго Шон Абердин

Пельмени и снег

Шон считает, что единственное отличие русских от жителей Тринидада и Тобаго — то, что здесь не так много улыбаются незнакомым. При этом, говорит он, в России все очень доброжелательны и всегда тепло встречают.

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Он рассказывает, что до сих пор плохо говорит по-русски, знает всего несколько слов, а в Сочи есть проблемы с английским языком. Поэтому приходится пользоваться мобильными приложениями для перевода.

В остальном у Шона в Сочи проблем нет. Русская кухня пришлась парню по душе. В столовой университета, по его словам, очень вкусно готовят, поэтому каждый раз он старается попробовать что-то новое.

"Мне очень нравятся борщ, пельмени, гречка, запеканка и сырники. Еще у студентов есть традиция — каждый готовит свое национальное блюдо и угощает остальных. Мы уже попробовали русскую кухню, татарскую, молдавскую, тайваньскую, латиноамериканскую. Сейчас пришла моя очередь. Буду готовить тушеного цыпленка по-карибски, пирог из макарон и сыра, типа лазаньи, и карибский плов", — рассказывает Шон.

В родном Тринидаде и Тобаго нет снега, поэтому в Сочи Шон мерзнет. Он рассказывает, что ему пришлось купить теплые вещи, которые он, правда, постоянно теряет. Зато здесь он впервые узнал о зимних видах спорта, которых в островном государстве нет.

"Я проходил практику на Всемирном фестивале молодежи и студентов, там я побывал на мастер-классе по хоккею, который проводил Алексей Морозов. Это было тяжело! Хотя и очень интересно узнать новый вид спорта, попробовать, понять, как это делается. Теперь я хочу все попробовать: лыжи, сноуборд, керлинг. А еще мне на фестивале посчастливилось увидеть президента России вживую. Это было очень классно", — говорит он.

© Фото из личного архива Шона АбердинаСтудент из Тринидада и Тобаго Шон Абердин
© Фото из личного архива Шона Абердина
Студент из Тринидада и Тобаго Шон Абердин

Здесь сбываются мечты

В будущем Шон хочет работать либо в Международном олимпийском комитете, либо в ФИФА. Он надеется, что после учебы сможет претендовать на такие позиции. Еще одна мечта студента — посмотреть футбольный матч Португалия — Испания, который пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" в рамках чемпионата мира.

"Это такая замечательная возможность — учиться в городе, который принимает мундиаль, когда можно видеть своими глазами, как организовывается такое масштабное мероприятие", — говорит Шон.

"Я часто общаюсь по интернету со своими друзьями и родными, которые остались в Тринидаде и Тобаго: мамой, папой, братом, сестрой и племянником. Шлю им фотографии, как в Сочи все красиво и здорово. И они начинают понимать, что в новостях не всегда говорят правду, и что в России тоже очень хорошо", — резюмирует он.

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