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Общество

Деньги на ветер. На какие причуды "золотая молодежь" тратит миллионы

08:0004.03.2018
(обновлено: 09:49 04.03.2018)
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© Depositphotos / SimpleFotoДевушка в автомобиле возле частного самолетаДевушка в автомобиле возле частного самолета
© Depositphotos / SimpleFoto

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Камила Туркина. Инкрустированные драгоценностями автомобили, роскошные яхты, полет в космос с Леонардо Ди Каприо — "золотая молодежь" и богачи постарше сорят деньгами направо и налево. О причудах состоятельных россиян — в материале РИА Новости.

Деньги — это бумага

Многим мажорам важно не просто кидать деньги на ветер, а делать это публично, демонстрируя свое пренебрежительное отношение к "нищебродам". Девятнадцатилетний игрок российского футбольного клуба "Тосно" Станислав Манаев опубликовал в инстаграме видео, где он сморкается в пятитысячную купюру. "Я бы мог отдать эту купюру людям, которые в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк", — прокомментировал он свой ролик.

Реакция последовала незамедлительно. "Сморкаться в пятитысячную купюру ты умеешь, а вот в футбол играть — нет". "Если бы ты знал, какой ценой достаются людям эти пять тысяч рублей, то не шутил бы так". Футболист этого явно не ожидал и быстро удалил видео. Но ролик уже разошелся по всему интернету.

Деньги можно не только использовать в качестве носового платка, но и просто выбросить из окна — забавы ради. Так поступили, например, основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров и его коллега Илья Перекопский. Молодые люди сделали из пятитысячных купюр самолетики и запустили из окна офиса. Зеваки внизу бросились их подбирать.

Доллар. Архивное фото
© Fotolia / zwiebackesser
В России стало больше долларовых миллионеров
В интернете поступок Дурова и Перекопского многие осудили. Сам Дуров пояснил, что двигало им не пренебрежение к людям, а презрение к деньгам. А вот, скажем, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг своим многомиллиардным состоянием распоряжается с крайней бережливостью и даже не оставляет официантам чаевых, уверяют западные СМИ.

Бриллиант, а не машина

Когда финансовое положение позволяет, можно не только купить несколько дорогих автомобилей, но и украсить их так, как не снилось венценосным особам. Эпатажная дочь богатых родителей, 24-летняя Дарья Радионова, живет и учится в Лондоне. Прославилась она благодаря своим машинам — серебристому "Мерседесу" и ярко-красному "Ламборгини".

 

Оба автомобиля богато декорированы кристаллами Сваровски — на каждую ушло не менее двух миллионов камней. Это сделали российские мастера, специально приглашенные в Лондон. На работу ушло два месяца. О причуде Дарьи писали британские СМИ.

 

These cheeky eyes….. 🖤❤️

Публикация от Daria Radionova (@dradionova)

"Российская студентка дала фору даже богатым арабским шейхам", — удивлялись репортеры. Позже девушка продала дорогие игрушки. Однако без машины не осталась: недавно у нее появился роскошный черный "Бентли", который она также планирует осыпать драгоценностями.

porsche cayenne
© Flickr / Mike Babcock
Угнан единственный в Москве "золотой" "Порше" стоимостью 20 млн рублей
Подобные автомобили можно увидеть не только в Лондоне. На "Порше", украшенном 20 килограммами чистого золота, обратили внимание в Москве в 2008 году. Кому он принадлежал, доподлинно неизвестно. В конце концов золотой "Порше" с большим пробегом выставили на продажу — за 20 миллионов рублей.

Завидуйте молча

У инстаграм-сообщества Rich Russian Kids более 600 тысяч подписчиков. Здесь дети российских бизнесменов и олигархов публикуют фото дорогих автомобилей, яхт и частных самолетов, сопровождая их язвительными подписями. "Моя жизнь — это картинка, на которую ты смотришь с завистью", — прокомментировала 22-летняя Илона Дмитриева свое фото на фоне роскошной яхты.

 

В профиле Илоны десятки фотографий с дорогими гоночными автомобилями, а живет она в Майами. "У моего малыша есть все, о чем мечтаешь ты", — похвасталась еще одна состоятельная россиянка по имени Галина. На снимке маленький мальчик сидит на крыле самолета (похожего на частный), сжимая в руках медвежонка. Но комментарии рядовых пользователей под такими публикациями порой весьма резкие. Люди не стесняются в выражениях, осуждая тех, кто кичится своим богатством.

Рукой до космоса подать

Российский бизнесмен Василий Клюкин решил не мелочиться и купить билет… в космос. В 2013 году миллионер приобрел право на туристический орбитальный полет в обществе голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Необычный лот был выставлен на благотворительном аукционе в Каннах. Клюкин заплатил полтора миллиона долларов. Однако прошло пять лет, а Василий так никуда и не улетел. Впрочем, Ди Каприо тоже.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Российские олигархи стали богаче на $21,6 миллиарда с начала года
Быть ближе к звездам, в смысле к знаменитым артистам, стремятся многие богачи. В 2010-м предприниматель из Саратова Аркадий Бахтин снялся в клипе эпатажной американской певицы Леди Гаги. И хотя в ролике он появляется ровно на две секунды, за эту блажь ему пришлось выложить миллион долларов. Судя по всему, Аркадию нравится свет софитов: вскоре он принял участие в съемках фильма "Любовь в большом городе — 2". Сценаристам даже пришлось специально для него переписать одну из сцен.

 

 

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Общество
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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kerk555
Не смотрели фильм "Брат-2", а там все уже сказано...
08:18
04.03.2018
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Вася Пупкин
Это чо такое, отчёт Путина часть вторая?
08:52
04.03.2018
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