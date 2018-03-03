Медведева показала, как олимпийцы из России прятали триколор в форме

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов и одиночном катании Евгения Медведева рассказала, как спортсмены из России маскировали национальный триколор во время соревнований в Пхёнчане.

На видео, выложенном на странице фигуристки в Instagram, Медведева показала, что под белым шарфом олимпийской куртки скрывались цвета российского флага.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Мар 3, 2018 в 3:51 PST

"Ну что, друзья, мы прилетели на Родину, поэтому… Мы, наверное, давно мечтали это сделать", — говорит фигуристка.

Как пошутила Медведева, теперь "секрет странного белого шарфа раскрыт".

Россияне участвовали в Олимпиаде в Пхёнчане в статусе нейтральных спортсменов. Международный олимпийский комитет запретил им любую демонстрацию государственной символики во время соревнований.