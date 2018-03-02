Выставка о женщинах-героях войны откроется на Поклонной горе к 8 марта

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Музей Победы на Поклонной горе в канун Международного женского Дня 8 марта представит новую выставку "Женщины-герои", посвященную защитницам Отечества, которые в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны наравне с мужчинами сражались на фронте, сообщила пресс-служба музея.

Главной частью экспозиции, открытие которой состоится 6 марта, станут уникальные личные вещи, принадлежавшие легендарной советской разведчице и медсестре партизанского отряда "Буря", Герою Советского Союза Надежде Троян – одежда, ордена и медали, подлинные документы военной поры. Все эти бесценные реликвии были переданы в дар музею сыном Надежды Троян, знаменитым кардиохирургом Алексеем Коротеевым.

Надежда Троян участвовала в операции по уничтожению в 1943 году гауляйтера Белоруссии, рейхскомиссара Вильгельма фон Кубе. Эти события легли в основу советского художественного фильма "Часы остановились в полночь".

На выставке в музее также можно будет увидеть личные вещи прославленных снайперов и летчиц, партизанок и участниц подпольной организации "Молодая гвардия", медсестер и артисток концертных фронтовых бригад. Среди экспонатов – китель и наградная колодка инженера-полковника танковых войск Людмилы Калининой. На фронте, где она командовала танково-ремонтным батальоном, за требовательность и не по-женски твердый дух сослуживцы и подчиненные называли ее "Людмил Иваныч". Всего за время войны батальон "Людмил Иваныча" дал вторую жизнь более трем тысячам танков.

В составе экспозиции подлинные реликвии тех грозных лет – справка, выданная снайперу, сержанту Марине Швецовой, о количестве уничтоженных немцев, личная книжка прославленной Ларисы Розановой (Литвиновой) с записями о летной работе, военная форма и амуниция, многочисленные предметы быта, воссоздающие ту эпоху.