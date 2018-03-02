Васильева заявила о необходимости снизить нагрузку на школьных учителей

САРАТОВ, 2 мар — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила о намерении снизить бюрократическую нагрузку на учителей в школах.

"У учителя должно быть три документа: дневник, журнал и примерные учебные программы. Все остальное должно быть на сайте школы", — цитирует слова Васильевой министерство образования Пензенской области, где в пятницу министр встретилась с учителями школы села Верхний Ломов Нижнеломовского района.

Васильева отметила, что федеральный перечень учебников будет пересмотрен. По ее словам, необходимо возвратиться к классике и оставить две-три линейки учебников. "Мы запускаем новый проект — "Российская электронная школа". Это платформа для учителей, на которой будут представлены лучшие уроки, виртуальные музеи, библиотека. Это помощь для вас, педагоги", — сказала она.

Школа в Верхнем Ломове на 150 мест построена в рамках федеральной программы "Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы, оснащена современным компьютерным, интерактивным, лабораторным оборудованием и предметными кабинетами. Министр осмотрела учебные кабинеты и пообщалась с учениками, спросила их мнение о новой школе, нравится ли им учиться.

"Школа замечательная, мы прошлись по классам – они хорошо оборудованы, оснащены всем необходимым, глаза у ребятишек горящие, они понимают, что они делают", — отметила Васильева.