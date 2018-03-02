Путин рассказал о своей мечте

КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ, признался, что мечтает о том, чтобы Россия была успешной, мощной и устремленной вперед.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева в конце выступления Путина на медиафоруме провела блиц-опрос. Один из вопросов звучал так: "Есть ли какая-то мечта, которая до сих пор не сбылась, не получается?".

"Ну, нет, вы знаете, ведь каждый из нас, мы живем, мы работаем, мы ставим перед собой какие-то цели, у меня известная работа, и цель понятная, я хочу, чтобы страна у нас была успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной и устремленной вперед", — ответил Путин под аплодисменты зала.