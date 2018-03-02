Путин рассказал, чем бы занимался, не став президентом

КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что занялся бы творчеством, если бы не работал главой государства.
Также президент рассказал немного о своей жизни: по его словам, каждое утро он делает зарядку, а в новогоднюю ночь, как и большинство населения страны, смотрит свое обращение. "Я тоже смотрю и жду выступления президента, честное слово", — сказал российский лидер. На вопрос о том, что он делает, когда ему грустно, Путин ответил: "Работаю". Также он поделился секретом, как запоминать большие объемы информации и цифровые данные. "Если каждый день этим заниматься, то это не представляет труда", — сказал президент.
Помимо этого, главу государства спросили о том, какое историческое событие он хотел бы изменить. "Развал Советского Союза", — ответил Путин. При этом он отметил, что не хотел бы жить в другую эпоху, так как его предки были крепостными крестьянами.