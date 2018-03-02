Путин рассказал, чем бы занимался, не став президентом

КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что занялся бы творчеством, если бы не работал главой государства.

Так он ответил на соответствующий вопрос во время блицопроса, который для него приготовили ведущие медиафорума ОНФ. При этом, отвечая другому журналисту, он отметил, что не хотел бы знать свое будущее.

Также президент рассказал немного о своей жизни: по его словам, каждое утро он делает зарядку, а в новогоднюю ночь, как и большинство населения страны, смотрит свое обращение. "Я тоже смотрю и жду выступления президента, честное слово", — сказал российский лидер. На вопрос о том, что он делает, когда ему грустно, Путин ответил: "Работаю". Также он поделился секретом, как запоминать большие объемы информации и цифровые данные. "Если каждый день этим заниматься, то это не представляет труда", — сказал президент.

Помимо этого, главу государства спросили о том, какое историческое событие он хотел бы изменить. "Развал Советского Союза", — ответил Путин. При этом он отметил, что не хотел бы жить в другую эпоху, так как его предки были крепостными крестьянами.