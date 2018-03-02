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Общество

Путин рассказал, какой должна быть система отбора управленцев

19:4102.03.2018
(обновлено: 20:04 02.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. 2 марта 2018Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. 2 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Система отбора управленцев в России должна быть максимально разбюрокрачена и не политизирована, заявил президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Рубежное послание": о чем говорил Путин в обращении к парламентариям

"Мне бы очень хотелось, чтобы социальные лифты работали у нас по всей стране, и причем, чтобы была создана такая надежная, функционирующая на всей территории страны система выборки кадров", — сказал Путин, общаясь в пятницу с участниками пятого медиафорума независимых региональных и местных СМИ.

Президент России напомнил, что в советское время эта система работала по линии КПСС, начиная от бюро, райкомов, обкомов, ЦК.

"С одной стороны, это такая была замкнутая система, но была система, и она генерировала в целом по стране в общем-то кадровый потенциал. В наше время ничего подобного нет, и нет системы отбора, вот что печально, но мы не можем вернуться в замкнутую партийную составляющую этого процесса. Он должен быть широким, неполитизированным, он должен быть максимально разбюрокраченным", — подчеркнуло Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Что рассказал Владимир Путин стране и миру в послании Федеральному собранию
Он добавил, что власти на протяжении нескольких лет работаю в этом направлении и появилось много инициатив, в том числе конкурс "Лидеры России", проекты Агентства стратегических инициатив, национальные соревнования по рабочим профессиям. Путин добавил, что эти мероприятия как раз направлены на поиск талантливых людей, которые способны на достижение высоких результатов.

"Очень важно, чтобы это было не позвоночное право, как в советское время говорили, не по звонку, чтобы отбирали, а по личным и деловым качествам", — сказал глава государства.

Вопрос о развитии системы отбора кадров и управленцев Путину задал журналист газеты "Маяк" из города Вязники во Владимирской области. "Вот смотрите, во Владимирской области моря нет, а "Маяк" — есть. Здорово!", — пошутил Путин.

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© Ruptly
Live:Встреча Владимира Путина с представителями СМИ на медиафоруме в Калининграде
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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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flydown4
очень важно, чтобы место в полиции не продавалось родственникам, а доставалось без крупных затрат. В таком подходе я вижу укрепление семейных ценностей, укрепление финансового благополучия семей новоиспеченных полицейских.
20:01
02.03.2018
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Ратибор
flydown4, огласите прейскурант.
Почём должность участкового, майора сыска или генерала МВД?
20:46
02.03.2018
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