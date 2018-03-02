Путин рассказал, какой должна быть система отбора управленцев

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Система отбора управленцев в России должна быть максимально разбюрокрачена и не политизирована, заявил президент России Владимир Путин.

"Мне бы очень хотелось, чтобы социальные лифты работали у нас по всей стране, и причем, чтобы была создана такая надежная, функционирующая на всей территории страны система выборки кадров", — сказал Путин, общаясь в пятницу с участниками пятого медиафорума независимых региональных и местных СМИ.

Президент России напомнил, что в советское время эта система работала по линии КПСС, начиная от бюро, райкомов, обкомов, ЦК.

"С одной стороны, это такая была замкнутая система, но была система, и она генерировала в целом по стране в общем-то кадровый потенциал. В наше время ничего подобного нет, и нет системы отбора, вот что печально, но мы не можем вернуться в замкнутую партийную составляющую этого процесса. Он должен быть широким, неполитизированным, он должен быть максимально разбюрокраченным", — подчеркнуло Путин.

Он добавил, что власти на протяжении нескольких лет работаю в этом направлении и появилось много инициатив, в том числе конкурс "Лидеры России", проекты Агентства стратегических инициатив, национальные соревнования по рабочим профессиям. Путин добавил, что эти мероприятия как раз направлены на поиск талантливых людей, которые способны на достижение высоких результатов.

"Очень важно, чтобы это было не позвоночное право, как в советское время говорили, не по звонку, чтобы отбирали, а по личным и деловым качествам", — сказал глава государства.

Вопрос о развитии системы отбора кадров и управленцев Путину задал журналист газеты "Маяк" из города Вязники во Владимирской области. "Вот смотрите, во Владимирской области моря нет, а "Маяк" — есть. Здорово!", — пошутил Путин.