Путин рассказал, какой должна быть система отбора управленцев

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Система отбора управленцев в России должна быть максимально разбюрокрачена и не политизирована, заявил президент России Владимир Путин.
"Мне бы очень хотелось, чтобы социальные лифты работали у нас по всей стране, и причем, чтобы была создана такая надежная, функционирующая на всей территории страны система выборки кадров", — сказал Путин, общаясь в пятницу с участниками пятого медиафорума независимых региональных и местных СМИ.
Президент России напомнил, что в советское время эта система работала по линии КПСС, начиная от бюро, райкомов, обкомов, ЦК.
"С одной стороны, это такая была замкнутая система, но была система, и она генерировала в целом по стране в общем-то кадровый потенциал. В наше время ничего подобного нет, и нет системы отбора, вот что печально, но мы не можем вернуться в замкнутую партийную составляющую этого процесса. Он должен быть широким, неполитизированным, он должен быть максимально разбюрокраченным", — подчеркнуло Путин.
"Очень важно, чтобы это было не позвоночное право, как в советское время говорили, не по звонку, чтобы отбирали, а по личным и деловым качествам", — сказал глава государства.
Вопрос о развитии системы отбора кадров и управленцев Путину задал журналист газеты "Маяк" из города Вязники во Владимирской области. "Вот смотрите, во Владимирской области моря нет, а "Маяк" — есть. Здорово!", — пошутил Путин.