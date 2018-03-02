В России журналистам будут присваивать почетные звания

КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Общество будет обращать внимание и оценивать уникальные примеры личного мужества журналистов, их вклада в решении общественных проблем, поэтому в России будут практиковать присвоение почетных званий людям этой профессии, заявил президент РФ Владимир Путин на медиафоруме ОНФ.

"Это (журналистика) — творческая профессия, и много очень примеров в мировой журналистике, когда очень трудно отличить журналистику от литературного творчества. Журналистика всегда на пике общественного интереса, общественных проблем, и вклад журналистов в решение этих проблем… — он чрезвычайно важен. Есть уникальные примеры мужества, личного мужества, когда журналисты работают в "горячих точках". Это естественно, если общество будет обращать на это внимание и соответствующим образом оценивать", — сказал Путин.

"Так что мы эту инициативу вашу доведем до логического завершения, поставим точку и будем практиковать присвоение этих почетных званий", — добавил президент.

На форуме глава СЖР Владимир Соловьев сообщил, что "пробивает", чтобы журналистам могли присваивать почетное звание и пригласил Путина принять участие в юбилее СЖР, который пройдет в ноябре.