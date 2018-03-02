Правительство выделит 1,3 млрд рублей на фельдшерско-акушерские пункты

КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о дополнительном финансировании в 2018 году проектов по строительству поликлиник в селах, заявил президент России Владимир Путин.

"Уже вчера правительство приняло решение о дополнительном финансировании этого вопроса, причем по нескольким направлениям. Первое, дополнительно в 2018 году 1,2, по-моему, около 1,3 миллиарда рублей на создание фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов на селе. Второе, выделено 2,5 миллиарда рублей дополнительно для создания передвижных медицинских пунктов обслуживания, на закупку транспорта, на приобретение соответствующего оборудования", — заявил Путин на медиа-форуме ОНФ "Правда и справедливость", отвечая на вопрос о реализации его поручений в сфере медицины.

Кроме того, по словам главы государства, были выделены дополнительные средства на подготовку кадров. Он заверил, что работа по развитию медицины в селах начнется незамедлительно.

"Я думаю, что вот это все вместе и сможет нам помочь двигаться в том направлении, о котором я говорил применительно к небольшим населенным пунктам, которые оказались несправедливо в достаточно сложном положении", — подчеркнул президент.