Эксперты рассказали, как сохранить подаренные на 8 марта цветы

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Считанные дни остались до одного из главных весенних праздников — Международного женского дня. Традиционно 8 марта миллионы женщин получают в подарок цветы, и в преддверии праздника корреспондент РИА Новости посетила теплицы ГБУ "Озеленение" и выяснила у экспертов, как выбрать самые свежие цветы и что сделать для того, чтобы они как можно дольше радовали своих обладательниц.

Простые правила продлят жизнь тюльпанам



Как рассказала агроном ГБУ "Озеленение" Вера Черкашина, для того, чтобы тюльпаны долго служили, они должны быть правильно выращены, а затем поставлены в вазу с соблюдение элементарных правил.

"Нужно обязательно обновить срез, и лучше, если срез обновляют под струей воды – для того, чтобы освободить протоки. Можно использовать воду из-под крана, но она должна быть отстоянной, потому что в нашей воде содержится хлор, а соединения хлора летучие, поэтому необходимо, чтобы вода постояла, и из нее улетучился хлор", — рассказала она.

Также в воду следует добавлять антисептики, например, уголь, лимонную кислоту или сок лимона. Кроме того, продлит жизнь цветку и дополнительное питание: при производстве в теплицах это удобрения, а в домашних условиях достаточно положить сахар, который поможет тюльпану прожить в вазе дольше.

Как отметила Черкашина, купленные заранее тюльпаны можно хранить, если плотно завернуть их в бумагу и поместить в пространство с температурой три градуса тепла, например, убрать в холодильник на нижнюю полку — тогда цветок не завянет, а будет храниться до момента, пока, его не поставят в вазу.

"При комнатной температуре тюльпаны не хранят. При комнатной температуре тюльпаны уже должны быть в воде. При 16-17 градусах у тюльпана уже начнутся процессы жизнедеятельности. Самое элементарное, если вы рано купили тюльпаны, положите его в холодильник на нижнюю полку, плотно упакуйте в бумагу, не повредив носик у бутона, тогда цветы смогут пролежать достаточно долго, неделю точно", — пояснила специалист.

Как правильно выбрать и сохранить розы



Как рассказала замначальника ульяновского производственного управления ГБУ "Озеленение" Светлана Фитисова, в теплицах выращивают 50 сортов роз — от белых, лиловых и розовых до почти черных, а самыми популярными являются белые, розовые и бордовые.

При этом, по ее словам, в последние годы особой популярностью пользуется парфюмная роза. "Сейчас покупатели стали более требовательные, больше разбираются в сортах роз. Сейчас у нас на самом пике популярности парфюмная роза, которая имеет очень интенсивный аромат и имеет форму старинной английской розы, пионообразную", — пояснила Фитисова.

Она рассказала, что роза готова к срезке, когда у нее начинает отходить чашелистик, а определить, насколько давно цветы стоят на прилавках в магазине, можно визуально.

"Стебель должен быть ровным без изъянов, если посмотреть на бутон, то он не должен иметь механических повреждений, а на ощупь лепесток и сам лист должны быть гладкими. Если они имеют будто бумажную структуру, то цветок несвежий. Некоторые розы имеют легкий аромат", — сказала она.

Фитисова пояснила: для того чтобы розы долго стояли, необходимо ежедневно менять воду. При этом вода должна быть холодной и чистой. Также необходимо удалить шипы и листья, которые находятся под водой.

Альтернатива букетам



Как рассказала журналистам Черкашина, в последние годы не меньшей популярностью стали пользоваться и комнатные цветы в горшках, при этом лидеров среди таких растений, пользующихся наибольшим спросом, по ее словам, сложно выделить.

Служить такие горшечные цветы будут долго при правильном уходе за ними, добавила она.

"Надо кормить растения – поливать. Воду не нужно переливать. Им нужен свет, поэтому лучше держать на окошке. Цветы у нас, например, стоят, не прикасаясь друг к другу, чтобы был обмен воздуха", — сказала Черкашина.

Кроме этого, необходимо использовать удобрения, которые на сегодняшний день не требуют больших затрат, но значительно продлят жизнь цветам.