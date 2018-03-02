Власти рассмотрят вопрос досрочного открытия моста в Крым

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе

ОРЕЛ, 2 мар — РИА Новости. Вопрос открытия автомобильного движения по мосту в Крым с материковой части РФ раньше запланированного срока будет рассмотрен после пика непогоды, который заканчивается в марте, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Президент России Владимир Путин в четверг в послании Федеральному собранию сообщил, что уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение. СМИ писали, что это произойдёт раньше обозначенного в плане декабря 2018 года.

"Срок по контракту — декабрь 2018 года. Вопросы более раннего открытия моста будут рассмотрены позже, после прохождения пикового периода неблагоприятных погодных условий, которые, как правило, заканчиваются в марте", — сообщил Соколов в пятницу.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.