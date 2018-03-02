Многодетная семья в Воронежской области назвала шестого ребенка Россией

БРЯНСК, 2 мар — РИА Новости. Многодетная семья из Воронежской области назвала родившуюся в феврале дочку необычным именем — Россия, сообщается на сайте регионального управления ЗАГС.

"Дочку супруги назвали патриотическим именем — Россия", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что многодетных родителей Николая и Наталью Шишкиных с рождением шестого ребенка поздравили специалисты отдела ЗАГС Подгоренского района, представители женсовета, депутаты и журналисты.

Они поблагодарили мать семейства за нелегкий и самоотверженный труд в воспитании детей, пожелали семье радости, благополучия, счастья. Семье были вручены подарки и сувениры.

"Чета Шишкиных была признательна гостям за внимание, подарки и добрые слова. А малышка Россия все время спокойно спала на руках мамы, не замечая происходящего вокруг", — говорится в сообщении.