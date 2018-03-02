Американская баскетболистка получила гражданство России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства 89 иностранцам, в частности, его получила американская баскетболистка Джамирра Фолкнер, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, гражданство предоставлено американской баскетболистке Джамирре Фолкнер. Кроме того, его получили 13 уроженцев России, семь — Армении, семь — Афганистана, трое — Азербайджана, пятеро — Таджикистана, 18 — Украины, 15 — Узбекистана, шестеро — уроженцев Молдавии, четверо — Вьетнама, четверо — Белоруссии, двое сирийцев, по одному Кубы, Грузии, Киргизии, Туркестанской Автономной ССР.

Как гласит указ, данные лица приобретают гражданство со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ, за исключением несовершеннолетних, дети вступают в гражданство одновременно с принесением присяги их родителем.

Кроме того, президент удовлетворил заявление о выходе из гражданства четырех человек: уроженки Эстонии, двух уроженцев Латвии и уроженки Ленинграда.