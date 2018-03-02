Американская баскетболистка получила гражданство России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства 89 иностранцам, в частности, его получила американская баскетболистка Джамирра Фолкнер, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как гласит указ, данные лица приобретают гражданство со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ, за исключением несовершеннолетних, дети вступают в гражданство одновременно с принесением присяги их родителем.
Кроме того, президент удовлетворил заявление о выходе из гражданства четырех человек: уроженки Эстонии, двух уроженцев Латвии и уроженки Ленинграда.