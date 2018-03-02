Ученые обнаружили в Антарктиде 1,5 миллиона пингвинов Адели

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Группа американских, британских и французских ученых обнаружила в Антарктиде популяцию пингвинов Адели, о которой ранее не было известно, численность группы составляет более 1,5 миллиона, результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Ученые отмечают, что в последнее время наблюдается сокращение популяций пингвинов Адели на западном Антарктическом полуострове и увеличение численности этого вида в районе моря Росса и в восточной Антарктиде. Ученые предприняли попытку изучить причины миграции пингвинов. Выводы исследования основаны на снимках со спутника и беспилотников, а также на результатах наземной съемки.

"В ходе нашего исследования мы обнаружили 751527 гнездящихся пар пингвинов Адели на островах Дейнджер (Danger Islands). Учитывая уже имевшуюся информацию о других популяциях в этом регионе, по нашим оценкам, на островах Дейнджер проживают 55% всех пингвинов Адели этого участка", — заключили исследователи.

Пингвины Адели – нелетающие птицы среднего размера из отряда пингвинообразных. Это один из самых распространенных видов пингвинов. Пингвины Адели гнездятся на побережье Антарктиды, а также на Южных Шетландских и Оркнейских островах. На островах Дейнджер до сегодняшнего дня было известно о 200-300 тысячах пингвинов Адели.