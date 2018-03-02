Москвичи смогут быстрее и дешевле получить услугу по монтажу газопровода

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Мосгаз" запустил новую систему оказания услуг по монтажу или переделке внутридомового и внутриквартирного газопровода, с помощью которой москвичи смогут быстрее и дешевле получить эту услугу, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

"С 1 февраля для максимального удобства москвичей служба сервиса АО "Мосгаз" значительно сократила время и снизила стоимость работ по монтажу (переделке) внутридомового и внутриквартирного газопровода. Теперь услугу "под ключ" можно получить всего за один день с момента подтверждения заявки, оставленной как по телефону, так и на специальной странице официального сайта компании", — говорится в сообщении.

Услуги по переделке газовой разводки и перестановке газовых приборов с февраля 2018 года перешли под контроль службы сервиса АО "Мосгаз". Как правило, к услугам по переделке внутридомового и внутриквартирного газопровода абонент прибегает во время ремонта и ждет оперативного решения вопроса, также необходимость воспользоваться такой услугой может возникнуть из-за желания собственника создать дополнительные удобства. "Вопрос перемонтажа газопровода является важнейшим этапом для москвичей, ведь он должен быть осуществлен максимально безопасно и надежно", — отметили в компании.

По словам начальника управления внутридомового газового оборудования "Мосгаза" Татьяны Киселевой, в организации определили, что для москвичей основной проблемой при переделке и перестановке газового оборудования является срок оказания услуг. Теперь же данные заявителя попадают непосредственно в службу сервиса общества, и в течение часа с заявителем связывается специалист инженерно-технической службы.

"Он уточняет детали заявки, выясняет объем предполагаемых работ, консультирует о стоимости и порядке производства работ, договариваясь с абонентом об удобном для него времени проведения работ. В назначенное время приезжает бригада в составе мастера, сварщика и слесаря, с клиентом подписывается договор, выписывается счет и предоставляется акт о выполненных работах", – сказала Киселева.

За первый месяц работы новой системы более 80% заявок были приняты в форме электронного обращения на специально созданной странице официального сайта компании. В настоящее время служба сервиса обрабатывает заявки по монтажу и переделке внутридомового и внутриквартирного газопровода трех округов столицы: САО, СВАО и ЮВАО города Москвы, а в ближайшее время планирует взять в обработку все обращения москвичей.

Также преимуществом новой системы стало сокращение стоимости оказания услуги на 30% за счет передачи услуги в ведение "Мосгаза" и оптимизации процессов. "Так, например, цена монтажа (переделки) внутридомового и внутриквартирного газопровода (до 1 погонного метра) снижена с 30 до 20 тысяч рублей. В ближайшее время мы создадим личный кабинет пользователя, позволяющий отслеживать статус заявки и ход ее выполнения, а также введем возможность безналичной оплаты услуги для удобства жителей столичного мегаполиса", – отметил начальник службы сервиса Сергей Василенко.

В "Мосгазе" отметили, что сторонние организации выполняют переделку газовой разводки без исполнительно-технической документации, следовательно, законность таких действий ставится под сомнение и становится большой проблемой для потребителя. Новая же система станет гарантией того, что работы будут выполнены высококвалифицированными специалистами с большим опытом работы.