МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В комиссии Госдумы по этике получили письмо продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук с обвинениями в домогательствах в адрес главы комитета нижней палаты по международным делам Леонида Слуцкого, заявил глава комиссии Отари Аршба.
"Да, я получил его (письмо продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук — ред.). Оно будет рассматриваться, когда коллеги соберутся после 18 марта. До этого времени мы выслушаем мнение того, кого она обвиняет", — сказал РИА Новости глава комиссии ГД по этике.
При этом он подчеркнул, пока рано говорить о том, что обсуждение данного вопроса будет вынесено на собственно заседание комиссии по этике.
Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.
Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство Госдумы разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.