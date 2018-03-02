МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В комиссии Госдумы по этике получили письмо продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук с обвинениями в домогательствах в адрес главы комитета нижней палаты по международным делам Леонида Слуцкого, заявил глава комиссии Отари Аршба.

Ранее продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук рассказала, что стала жертвой домогательств со стороны Слуцкого. По её словам, в четверг она отправила в связи с этим письмо на имя главы комиссии Госдумы по этике Отари Аршбы.

"Да, я получил его (письмо продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук — ред.). Оно будет рассматриваться, когда коллеги соберутся после 18 марта. До этого времени мы выслушаем мнение того, кого она обвиняет", — сказал РИА Новости глава комиссии ГД по этике.

При этом он подчеркнул, пока рано говорить о том, что обсуждение данного вопроса будет вынесено на собственно заседание комиссии по этике.

"Посмотрим (дойдёт ли до рассмотрения на заседании комиссии ГД по этике — ред.), если факты будут убедительными. Не все вопросы выносятся комиссию", — отметил Аршба.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство Госдумы разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.