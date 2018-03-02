Матвиенко предостерегла от "восстания машин"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Побочные последствия развития новых технологий и "восстание машин" могут сократить число рабочих мест и стать угрозой в будущем, заявила на Международном форуме труда в Петербурге спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
По ее словам, "побочным результатом внедрения новых технологий является высвобождение большого числа работников промышленности, в сельском хозяйстве, сфере услуг".
При этом спикер Совфеда добавила, что вместе с технологиями появляются и новые профессии, например, интернет-аналитики, дизайнеры виртуальной среды обитания и многие другие.
Матвиенко подчеркнула важность развития профориентации и непрерывного профессионального обучения, а также развития системы переквалификации сотрудников.