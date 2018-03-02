Собянин попросил директоров школ сделать набросок стратегии в образовании

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил инициативную группу директоров школ разработать первый набросок стратегии развития образования, после публикации которого каждый педагог и родитель сможет обсудить его и высказать свои предложения.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что современная российская школа должна отвечать на вызовы времени, а качественное образование должно быть доступно для каждого ребенка. Президент подчеркнул, что равные образовательные возможности являются мощным ресурсом для развития страны и обеспечения социальной справедливости. По словам главы государства, необходимо переходить к принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения, "с ранних лет прививать готовность к изменениям, к творческому поиску, учить к работе в команде, что очень важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху".

"Важно, чтобы в этой работе участвовали, прежде всего, те, кому все это воплощать в жизнь. Поэтому я попросил инициативную группу директоров школ разработать первый набросок стратегии развития образования. Затем мы опубликуем его, чтобы каждый педагог и родитель могли обсудить стратегию и высказать свои предложения. Необходимо максимально широкое обсуждение, дискуссия, проведение массового масштабного краудсорсинга — поиска и отбора самых интересных и реализуемых идей", — написал мэр в своем блоге.

Собянин отметил, что несмотря на большой путь преобразований в московской системе образования, появляются новые вызовы и открываются новые возможности, к которым московские школы должны быть готовы. "Что будем делать в школах? Куда хотим прийти, например, в 2025 году? Это — не какие-то абстрактные вопросы о будущем. Будущее уже пришло. Сейчас оно учится в начальной школе или ходит в детский сад. Поэтому разговор о стратегии — это, по большому счету, и разговор о сегодняшнем дне", — сказал он.

По словам мэра, на круглом столе с участием директоров школ уже прозвучали несколько идей. Так, московские школы должны стремиться войти в первую тройку лучших школ мира, освободить учителей от прохождения аттестации и проверки тетрадей, улучшить для них оплату труда. Также Собянин упомянул внедрение системы персональных образовательных траекторий ПОТОК, которая позволит сделать гибче учебные планы, а также даст школьникам возможность изучать интересующие их предметы не только в своем классе, но и вне стен школы.

Глава столицы подчеркнул, что каждое достижение ученика должно быть учтено. "За ПОТОКом неизбежно последует РОСТ — распределенное оценивание в системе талантов. Каждое достижение в профессиональной подготовке, на олимпиадах, в кружках и спорте будет складываться в "копилку" — итоговое портфолио выпускника", — отметил он.

"Главное сейчас — правильно организовать работу над стратегией. Важен даже не сам конечный документ — важно создание постоянного механизма поиска идей, актуальных задач и путей их решения в московском образовании. Стратегия должна быть не застывшим документом, а механизмом мониторинга общественного запроса и поиска ответов на вызовы стремительно меняющегося мира", — заключил Собянин.