Подмосковье выплатило компенсацию семьям погибших в катастрофе Ан-148

Участник акции памяти о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье. Архивное фото

Участник акции памяти о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье. Архивное фото

МОСКВА, 2 марта — РИА Новости. Родственники погибших в авиакатастрофе Ан-148 получили компенсации от Московской области, в банки направлены ходатайства о списании их долгов по ипотеке и других, сказал РИА Новости глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Он сообщил, что компенсацию от региона получили родственники всех погибших. "Более того, мы сейчас работаем над тем, чтобы у кого долги были по ипотеке и так далее, ходатайства написали в банки, чтобы списали их", — добавил губернатор.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший маршрутом "Москва — Орск", разбился 11 февраля 2018 года через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.