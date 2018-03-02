Подмосковье выплатило компенсацию семьям погибших в катастрофе Ан-148

12:1702.03.2018
(обновлено: 12:23 02.03.2018)
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МОСКВА, 2 марта — РИА Новости. Родственники погибших в авиакатастрофе Ан-148 получили компенсации от Московской области, в банки направлены ходатайства о списании их долгов по ипотеке и других, сказал РИА Новости глава Подмосковья Андрей Воробьев.
Он сообщил, что компенсацию от региона получили родственники всех погибших. "Более того, мы сейчас работаем над тем, чтобы у кого долги были по ипотеке и так далее, ходатайства написали в банки, чтобы списали их", — добавил губернатор.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший маршрутом "Москва — Орск", разбился 11 февраля 2018 года через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Самолет Ан-148 разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово".
На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
По благословению патриарха Кирилла люди собрались у храма Христа Спасителя, чтобы зажечь лампады в память о погибших.
Участники соборно помолились о пассажирах и членах экипажа, а также их родственниках.
Люди выстроили у подножия храма крест из 71 лампады — по числу погибших в авиакатастрофе.
В вечере памяти приняли также участие молодежный отдел Московской городской епархии и движение "Православные добровольцы".
Помимо лампад, люди принесли цветы, чтобы возложить их на ступени.
На протяжении нескольких дней добровольцы будут дежурить у храма и поддерживать огонь в лампадах.