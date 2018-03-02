В Подмосковье суд обязал хозяев выселить собаку из-за "невыносимого воя"

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Можайский суд Московской области обязал хозяев собаки выселить ее из квартиры за "невыносимый вой", который по ночам мешал соседям, сообщили РИА Новости в суде.

"Запретить содержать собаку породы родезийский риджбек в квартире", — сказано в решении суда.

Поводом для него послужил иск соседки, которая рассказала, что на протяжении длительного периода времени, ориентировочно три-четыре года, собака "невыносимо воет в ночное время, чем нарушает тишину и покой".

Неоднократные попытки урегулировать данную проблему ни к чему не привели, хозяева собаки игнорировали замечания и просьбы соседей, отметили в суде.

Так, местная администрация проводила проверки, в ходе которых вой собаки в ночное время подтвердился, однако ответчики не были привлечены к административной ответственности, так как в законодательстве отсутствует соответствующая норма, позволяющая наказать за нарушение тишины и покоя собакой.

Кроме того, полиция и администрация проводили с владельцами собаки разъяснительную работу о соблюдения правил содержания домашних животных и недопустимости нарушения тишины и покоя в ночное время.

"При этом ответчики не отрицают факт воя собаки, объясняя это тем, что в ночное время они находятся на работе, собака остается одно и поэтому воет", — пояснили в суде.

В качестве решения проблемы владелица предложила рассмотреть вопрос, что кто-то из соседей будет сидеть с её собакой в отсутствие хозяев.

В итоге суд удовлетворил иск соседки частично — обязал выселить собаку, но не стал взыскивать компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, затребованных истицей. Хозяева собаки в суд не пришли.