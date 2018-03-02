Медвежонок, подкинутый к дверям охотнадзора в Приморье, сделал первые шаги

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Малыш гималайского медведя, которого в конце февраля подбросили к дверям охотнадзора в Приморье, начал делать свои первые шаги и обследовать новый дом в центре реабилитации, сообщает центр "Тигр" на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что неизвестные подбросили одномесячного гималайского медвежонка к дверям охотнадзора в Приморье, его поселили в центр реабилитации. Пока малыша кормят из бутылочки молочной смесью, а спит он в утепленном домике-берлоге. Специалисты надеются, что медведь сможет вернуться в лес. Малыш здоров, хорошо ест и набирает вес.

"Мишка, который теперь живет в центре реабилитации диких животных "Центр "Тигр", уже пытается ходить и исследовать свое маленькое пространство — ящик-берложку. Он активно обнюхивает стенки ящика и подстилку. После чего укладывается спать, усваивая новые навыки и знания", — говорится в сообщении.

На странице центра в соцсети опубликовано видео с медвежонком, где он пытается бродить по домику, а потом ложится спать.