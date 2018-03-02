В Москве резко сократилось число публичных акций за год

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Количество публичных акций в российской столице с 2016 года сократилось с 13,6 до 4 тысяч, заявил в интервью РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

"В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается существенное снижение — в 5,6 раза — количества поступивших в органы исполнительной власти города Москвы уведомлений о проведении различных публичных акций. Соответственно, сократилось и число подобных акций – с 4032 в 2017 против 13628 в 2016 году", — сказал он.

При этом глава ведомства отметил, что в 2017 году зафиксирован значительный рост интереса горожан к культурно-просветительским, мероприятиям и московским праздникам. Он рассказал, что хотя число таких массовых мероприятий также сократилось с 17,4 до 11,3 тысячи, однако число гостей городских праздников выросло в 1,5 раза.

"Именно массовым культурно-просветительским мероприятиям москвичи отдают предпочтение – по данным статистики, почти 90% граждан, посетивших различные публичные и массовые мероприятия в 2017 году в Москве, приняли участие именно в городских праздниках", — добавил Черников.