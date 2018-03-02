Японские собаководы согласны подарить Загитовой щенка породы акита-ину

ТОКИО, 2 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Общество по охране собак породы акита-ину пока не получило от олимпийской чемпионки, российской фигуристки Алины Загитовой ответа на предложение подарить ей щенка этой породы, но готово выполнить обещание, как только получит "да", сообщил РИА Новости глава секретариата общества Такаси Сасаки.

Ранее сообщалось, что Загитова попросила родителей в случае победы на Олимпиаде разрешить ей завести акита-ину. Фотографию собаки она увидела во время посещения префектуры Ниигата, где готовилась к олимпийским соревнованиям, на которых завоевала золотую медаль. Администрация префектуры и общество защиты собак акита-ину живо отреагировали на это и предложили спортсменке подарить ей щенка.

"Пока еще окончательно этот вопрос не решен. Пока мы только передали (Загитовой) свое желание подарить ей собаку. Мы передали, что если она действительно хочет (акита-ину), мы будем рады ей ее подарить. Пока мы только на этом этапе", — сказал Сасаки.

Глава секретариата добавил, что пока ответа от спортсменки не получено. В то же время организации известно, что на встрече с журналистами Загитова, которой сообщили о желании префектуры Акита и общества по охране акита-ину подарить ей щенка этой породы, сказала по-японски "спасибо!".

"Да, мы слышали об этом, но пока не получали (официального ответа)", — повторил Сасаки. Как ожидают в организации, ответ может быть передан через представителя спортсменки или российских дипломатов в Японии.

В случае согласия щенок – пока известно только, что это будет девочка – станет уже второй собакой этой породы, подаренной Японией России. Ранее префектура Акита подарила акита-ину российскому президенту Владимиру Путину. Собаку назвали Юмэ, что по-японски означает "мечта". Она оказалась в кадре во время интервью Путина японским журналистам в декабре 2016 года.