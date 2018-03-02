Пусть мама услышит: потерявшуюся дочь и сестру нашли спустя сорок лет

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Камила Туркина. Судьба Елены Темниковой из Челябинской области — готовый сценарий для фильма. Девочку разлучили с матерью и братом, когда ей было четыре года: после развода отец забрал Лену с собой. Сергей Крюков искал сестру несколько десятилетий — тщетно. Все решил пост, опубликованный в социальной сети: пропавшая отозвалась сама. Подробности удивительной истории — в материале РИА Новости.

"Это мой брат!"

"Добрый день всем, нужна ваша помощь! На фото девочке четыре-пять лет, зовут Елена Крюкова (возможно, фамилия изменена). Ее забрали из семьи органы опеки города Кыштыма из поселка Тайгинка и определили в детский дом Озерска. Ищет брат Сергей". Пост с прикрепленными черно-белыми снимками был опубликован на странице сообщества "Подслушано в Озерске" 27 февраля в 15:37. Меньше чем через два часа там появился комментарий. Писала Елена Темникова — девочка с фотографии.

"Я сидела на работе, когда мне скинули репост. Невероятно, но меня узнали по этой фотографии. Помню, как я всем коллегам на работе кричала: "Это же я, меня нашел мой родной брат!" Они не могли понять, о чем я, смотрели как на сумасшедшую", — рассказывает Елена корреспонденту РИА Новости.

Через полчаса она впервые за сорок лет разговаривала по телефону с родной матерью. Несколько минут обе пытались подобрать правильные слова, а потом заревели.

"Мама очень сильно плакала, да и я тоже. Она просила прощения, говорила, что жизнь была тяжелой, что она ничего не могла сделать. Ее муж, мой отец, поступил с ней некрасиво: выгнал из дома на улицу с маленьким ребенком, моим братом Сережей, который тогда сильно болел", — говорит Темникова.

© Фото из архива Татьяны Крюковой Татьяна Крюкова © Фото из архива Татьяны Крюковой Татьяна Крюкова

Искали всю жизнь

Владимир Крюков после развода забрал четырехлетнюю Лену с собой. Годовалый Сергей остался с мамой. Татьяна пыталась искать дочь, но безрезультатно. Вместе с сыном обращалась в органы опеки — никакой информации там не дали.

Поиски сдвинулись с мертвой точки, когда Сергей вышел на связь с несколькими жителями Тайгинки — поселка в Челябинской области, где родились и он, и Елена. Люди помогли найти их отца, однако тот с сыном общаться не пожелал, игнорировал все сообщения в социальных сетях. Помогла Сергею только племянница Владимира Крюкова: сообщила, что, по слухам, его сестра сейчас живет в Озерске.

"Тогда я нашел в соцсети жительницу Озерска Наталью и попросил ее разместить пост в сообществе, посвященном их городу. Предоставил ей все данные и отправил фотографию. Буквально через полтора часа Наталья написала мне, что моя сестра нашлась. Когда в первый раз с Леной разговаривал, у меня ком стоял в горле", — вспоминает он.

Все это время Крюковы были уверены, что Лена, если и не живет с отцом, то поддерживает с ним отношения. Однако выяснилось, что Владимир не только отказался от дочери, но и не пустил ее на порог своего дома, когда она, уже взрослая, хотела его навестить вместе с сыном Артемом.

"Лена спрашивала его обо мне и маме. Отец ей сказал, чтобы она даже не пыталась нас искать. Уверял, что я умер, а мама уехала в неизвестном направлении", — говорит Сергей.

© Фото из личного архива Сергея Крюкова Сергей Крюков © Фото из личного архива Сергея Крюкова Сергей Крюков

"Приемным родителям я не нравилась"

Вскоре после развода с Татьяной Владимир Крюков женился, в новом браке у него родился ребенок. Ни мачехе, ни родному отцу девочка была не нужна — ее постоянно оставляли то у родственников, то у знакомых. В шесть лет Лена сильно заболела и попала в больницу, откуда отец решил ее не забирать.

"Помню, в той больнице была девушка — то ли врач, то ли медсестра. Я всюду за ней ходила и умоляла стать моей мамой, обещала, что буду для нее самой лучшей дочкой. Она была совсем юная и не могла меня забрать. Но пообещала, что не позволит никому отправить меня в детдом. Так я попала к приемным родителям в Озерске", — объясняет Темникова.

С новой семьей отношения не сложились. Впрочем, Елена не винит в этом приемных родителей: с брошенным ребенком трудно найти взаимопонимание, признается она.

"Я не была оторвой, хорошо училась, любила читать и очень хотела нравиться маме и папе. Но я им не нравилась. Так бывает: люди не сходятся характерами, не могут найти контакт. В 16 лет родители выставили меня из дома — начало января, два часа ночи. И я стала жить одна", — рассказывает Темникова.

Подрабатывала она с 13 лет: няней, подсобным рабочим, перепродавала дефицитные импортные товары. Самостоятельная жизнь не пугала. Шестнадцатилетнюю девушку без крыши над головой приютил знакомый, спустя некоторое время он стал ее мужем. В 18 лет Елена родила дочь Катю. А во втором браке — сына Артема.

Сергей и Татьяна Крюковы живут в Иркутской области, Елена Темникова с детьми — в Челябинской. "Путешествие в несколько тысяч километров пожилому человеку не под силу, в гости поеду сама. Встречу наметили на май, когда Сергей уйдет в отпуск", — делится планами Елена.

До этого будут постоянно созваниваться. "С братом у меня сразу установилась прочная связь. Мы с ним очень похожи по темпераменту, понимаю его с полуслова, — говорит Елена. — Когда услышала его голос, почувствовала тепло внутри. Сказала ему: "Я тебя так люблю, ты такой молодец, что искал меня и не сдавался". А он ответил: "Я бы до последнего искал и никогда бы тебя не оставил".

Катя и Артем поедут вместе с мамой, все трое готовят подарки. И признаются, что очень волнуются перед встречей. Не меньше волнуется и Татьяна Крюкова: дочь она не видела уже 42 года.