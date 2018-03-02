Из-под крана или из бутылки: можно ли пить московскую воду?

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Москва — один из самых больших и густонаселенных мегаполисов мира. Здесь проживает каждый десятый россиянин, а площадь города составляет 2,5 тысячи квадратных километров. Чтобы обеспечить 12 миллионов человек водой, в столице проложены более 12 тысяч километров водопроводных сетей. Откуда вода приходит в дома москвичей, как ее очищают, что говорят эксперты и какую воду рекомендуют пить — водопроводную или бутилированную — в материале РИА Новости.

Откуда вода

Вода в Москву приходит из Московской, Смоленской и Тверской областей. Именно протекающие по этим регионам реки формируют три взаимосвязанные гидротехнические системы, которые обеспечивают водоснабжение столицы, необходимую глубину судоходных участков, выработку электроэнергии и решают многие другие задачи.

Ресурс водохранилищ столь велик, что мегаполис не останется без водопроводной воды даже в самый засушливый год.

"На сегодняшний день суммарная водоотдача этих систем в 2,5-3 раза превышает потребности города в питьевой воде, поэтому острого дефицита водных ресурсов в ближайшее время не предвидится", — объяснили в "Мосводоканале".

Как воду чистят

Чтобы вода стала пригодной для питья, ее пропускают через несколько этапов очистки. В Москве действуют четыре станции водоподготовки.

"На станциях применяется классическая двухступенчатая схема доведения воды до питьевого качества. Сначала ее очищают коагулированием, осветляют в отстойниках, пропускают через песчаные фильтры, затем обеззараживают хлорсодержащими реагентами. При необходимости обрабатывают озоном и активированным углем", — рассказали в "Мосводоканале".

Чем гипохлорит отличается от хлора

Главное обеззараживающее средство — гипохлорит натрия с добавлением аммиакосодержащего реагента. Это распространенный способ, применяемый в городах с протяженной распределительной сетью. К примеру, именно его используют в Париже, Лондоне, Токио и других мегаполисах, поскольку хлорсодержащие реагенты в сочетании с аммиаком долго сохраняют бактерицидные свойства. Озон же быстро растворяется в воде, и использовать его можно лишь в небольших городах или на промежуточных этапах, как и происходит в Москве.

С жидкого хлора на гипохлорит натрия "Мосводоканал" перешел в 2012 году. Этот реагент представляет собой водный раствор, более безопасный при транспортировке, хранении и применении.

Действуют хлор и гипохлорит натрия одинаково: они образуют одно и то же соединение, запускающее процесс инактивации микробов. Приемка, хранение и дозирование реагента в Москве полностью автоматизированы.

"Автоматизированная система управления обеспечивает постоянный контроль процесса и управление технологическими режимами поддержания заданных параметров, в том числе остатков хлора в воде", — подчеркнули в "Мосводоканале".

Безопасна ли вода из-под крана

После такой очистки, утверждают в "Мосводоканале", безопасность водопроводной воды в Москве не может вызывать никаких сомнений.

"Положительное влияние системы централизованного водоснабжения на состояние здоровья населения доказано многолетней практикой — за длительный период в Москве не зафиксировано заболеваний, вызванных водопроводной водой", — подчеркнули на предприятии.

Московская вода по всем показателям соответствует требованиям государственных нормативов, и нет никаких ограничений при ее использовании.

"Она безопасна, безвредна и полностью пригодна для питья. Дополнительная очистка ей не требуется", — уверены в "Мосводоканале". При этом состав воды в разных районах Москвы немного отличается, но в пределах установленной нормы. Это обусловлено тем, что она подается из разных источников. Проверить качество и состав воды в режиме реального времени можно на сайте предприятия.

Контроль качества воды в системе централизованного водоснабжения Москвы осуществляется круглосуточно по всему пути движения воды — от верховий источников до кранов потребителей. Это и автоматический контроль с помощью специальных датчиков-анализаторов, и плановый анализ отобранных проб в аккредитованных лабораториях Центра контроля качества воды АО "Мосводоканал", а также в специализированных аналитических центрах других организаций.

"Пробы для анализа отбираются в более чем 250 точках на территории города, — добавили в "Мосводоканале". — В плановом порядке производится определение 186 физико-химических и биологических показателей". Государственный контроль за качеством воды осуществляет управление Роспотребнадзора по Москве.

Что говорят эксперты

Чистоту воды в московских трубах подтверждают независимые специалисты. Как сообщил РИА Новости руководитель экспертного направления Росконтроля Андрей Мосов, эксперты организации неоднократно проверяли качество воды во время испытаний бытовых фильтров, и все пробы соответствовали требованиям качества.

По его словам, регулярно публикуемые данные мониторинга показывают, что вода в московских трубах имеет "идеальные микробиологические, удовлетворительные органолептические (внешний вид, запах, вкус и т. д. — Прим. ред.) и неплохие физико-химические показатели, свидетельствующие о высоком уровне водоподготовки на водопроводных станциях".

Эксперт отметил, что небольшой запах и привкус железа вода порой приобретает на "концевых" (то есть наиболее удаленных от источника) участках водопроводной сети.

"Пожалуй, единственный существенный недостаток водопроводной воды — возникающие в результате хлорирования (а от него пока невозможно отказаться) летучие галогенорганические соединения, содержание которых тем не менее не превышает допустимых нормативов", — подчеркнул Мосов. Он отметил, что эту проблему без труда решают бытовые фильтры, отстаивание и кипячение.

Есть ли польза

На вопрос, может ли водопроводная вода быть полезной, эксперт ответил, что полноценным ее минеральный состав назвать нельзя.

"Любая речная вода не отличается высоким содержанием фтора, магния, кальция и других биогенных элементов. Очистка влияет на минеральный состав несильно", — сказал Мосов. Он советует москвичам обязательно пользоваться фторированными зубными пастами, а также не рассматривать воду как источник кальция и магния в рационе питания — недостаток этих элементов лучше компенсировать за счет богатых ими пищевых продуктов.

При этом представитель Росконтроля отметил, что водопроводная вода отнюдь не проигрывает бутилированной, особенно если сравнивать ее с водами первой категории, преобладающими на рынке.

"Большинство из них имеет показатели минерального состава, не отвечающие нормам физиологической полноценности, — подчеркнул Мосов. — Больше предпочтительна питьевая вода высшей категории, но, как показали регулярные проверки Росконтроля, бутилированные питьевые воды, независимо от категории, нередко не соответствуют требованиям безопасности".

Поэтому, подчеркивает эксперт, и бутилированную воду лучше кипятить. Особенно перед тем, как давать ее ребенку.

Куда жаловаться

"Мосводоканал" контролирует качество только в системах холодного водоснабжения и может отвечать за воду во внешних водопроводных сетях до их ввода в здание. Если потребитель почувствует, что с его водой что-то не так — изменился цвет, запах или вкус, — он должен обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации (ТСЖ или ЖСК), оказывающей услуги по водоснабжению.

Для тех, кто получает услуги АО "Мосводоканал" без посредников, работает круглосуточный многоканальный телефон аварийно-диспетчерской службы: +7 (499) 763-34-34.