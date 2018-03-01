УВД на московском метрополитене закупает немецких овчарок на 2 млн рублей

Щенок Добрыня на руках у полицейского. Архивное фото

Щенок Добрыня на руках у полицейского. Архивное фото

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Управление внутренних дел на столичном метрополитене ГУМВД по Москве проводит тендер на поставку собак, максимальная стоимость контракта составляет 2,25 миллиона рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Эта самая крупная закупка служебных собак, которую проводило управление за последнее время. Последний договор на поставку 10 собак стоимостью почти 500 тысяч рублей был заключен в конце прошлого года, свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Согласно новой заявке, в течение пяти месяцев нужно поставить 45 собак, возраст — от шести до 18 месяцев.

В документах указывается, что собака "должна обладать уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием (за исключением возбужденного состояния, вызванного соответствующими обстоятельствами), быть внимательной и легко поддающейся дрессировке".

Поставщика планируется определить к середине марта по итогам электронного аукциона.