МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Управление внутренних дел на столичном метрополитене ГУМВД по Москве проводит тендер на поставку собак, максимальная стоимость контракта составляет 2,25 миллиона рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
Согласно новой заявке, в течение пяти месяцев нужно поставить 45 собак, возраст — от шести до 18 месяцев.
В документах указывается, что собака "должна обладать уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием (за исключением возбужденного состояния, вызванного соответствующими обстоятельствами), быть внимательной и легко поддающейся дрессировке".
Поставщика планируется определить к середине марта по итогам электронного аукциона.